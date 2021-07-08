和狗一起的自畫像. July. 08, 2021 07:19. . 畫家為什麽要畫自畫像？因為這不需要花費模特費，也不用了解訂購者的取向，而且也是展現畫家實力和本體性再好不過的題材。但是，18世紀英國畫家威廉·霍格斯的自畫像有很多獨特之處。不但畫得像靜物畫，而且還出現了狗。他為什麽畫出這種自畫像呢? 荷加斯因家境貧寒，沒有接受過正規的美術教育，但他以出色的才能作為畫家兼版畫家聞名於世。特別是，他憑借猛烈諷刺腐敗的上流階層、貪婪的聖職者、沒有道德的下層人士的系列繪畫，大獲成功。該自畫像是從作為諷刺畫家事業蒸蒸日上的30多歲開始創作，歷經10年完成的。這幅畫是為了表現他的藝術信念和野心而畫的，起初是身穿正裝、戴假發的貴族形象，但後來改變。墊托著畫在橢圓形帆布上的自畫像的書，是他所尊敬的英國大文豪威廉·莎士比亞和約翰·米爾頓以及諷刺作家喬納森·斯威夫特的著作。這些就是激發荷加斯靈感的作品。 左邊的調色板上，不是顏料，而是表達他的藝術信念的文字：“美麗的線條和優雅”。乖乖坐在右邊的帕格狗是荷加斯的愛犬特朗普。帕格犬性情溫順，是17至18世紀歐洲王室和貴族喜愛的犬種。特朗普不同。它具有攻擊性、喜歡打架。犬的主人比較喜歡和自己長得像的狗，荷加斯也因攻擊性性格而臭名遠揚。因此，畫中的狗是畫家的分身，象征著好戰的性格。 為了諷刺不道德的當權者或上流層，不僅需要洞察和幽默，還需要勇氣。當然也需要有出事時的退路。也許因為這樣吧。荷加斯把他的夾克模糊地處理成和布景連在一起。仿佛隨時都有可能像煙霧一樣溜出去，或者藏在幕布後面。

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