美國“挨家挨戶上門接種疫苗”，全力阻止變異毒株傳播. July. 08, 2021 07:19. by 兪載東 jarrett@donga.com. 最早在印度發現的新冠病毒德爾塔變異毒株正在美國擴散，為提高疫苗接種率，美國進入了最後階段的速度戰。目前在美國出現了“兩個美國”的現象：根據疫苗接種率的不同，新冠疫情的擴散趨勢也不同。 美國總統拜登6日在白宮聲明中呼籲接種疫苗。他說：“為了保護各位和家人，可以做的最好的事情就是接種疫苗。雖然我們進行了艱苦的戰鬥，也取得了進展，但不能滿足於現在。” 拜登還公開了新的疫苗供應計劃。美國政府決定，將原來向前來的人接種疫苗的方式改為逐一找到未接種者並給他們接種的更加積極的方式。到目前為止，政府設立了大規模的接種中心，為前來的人接種疫苗。今後，政府將在數萬處鄉村藥店、醫院、小兒科等與生活、居住空間相近的地方投放疫苗，以提高接種率。根據這一計劃，醫療人員將挨家挨戶進行接種，或在單位等地接種疫苗。 美國決定，由聯邦緊急災難管理署、疾病控製與預防中心等聯邦機構的專家組成“新冠疫情擴散應對小組”，幫助接種率低的州應對德爾塔變異病毒毒株擴散。 拜登政府采取這一方針，是因為長期以來持續減少趨勢的美國確診患者再次出現增加的征兆。美國尚未實現到獨立紀念日7月4日為止至少給70%以上成年人註射一劑疫苗的目標，因此，病毒擴散的不安感不斷加大。 在美國，以疫苗接種率較低的地區為中心，新冠確診患者正在迅速增加。大體上來說，上次大選時支持前總統特朗普的南部和中西部州的接種率低，確診患者增加。據《紐約時報》報道，南卡羅來納州目前完成接種的比率僅為39%，最近兩周內確診患者激增145%。完成接種34%的阿肯色州，同期確診患者增加了121%。密蘇裏、密西西比、堪薩斯州也出現了類似的情況。

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