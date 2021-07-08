“李健熙捐贈館”將入駐首爾…最終侯選地範圍縮小至龍山-松岘洞. July. 08, 2021 07:19. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 首爾被選爲展示已故三星電子會長李健熙捐贈的文化遺産和近現代繪畫等的“李健熙捐贈館”的設立地區。 韓國文化體育觀光部7日在政府首爾大廈召開記者會表示，把捐贈給國立中央博物館和國立現代美術館的2.3181萬件“李健熙收藏品”集中在一起的李健熙捐贈館的入駐候選地是位于首爾鍾路區松岘洞的地皮或龍山區國立中央博物館的地皮。最終用地將在今年內決定。 文化體育觀光部部長官黃喜表示：“把國民的文化享受作爲最重要的價值，選定了候選地。要想反映李健熙會長收集東西方乃至各種類型和時代的作品並捐贈的哲學，必須在一個地方看到‘李健熙收藏品’。”也就是說，不僅需要研究、保存、管理作品的專業人才，而且要想讓盡可能多的人欣賞作品，就必須在首爾市中心。黃部長表示：“展示館的名字叫‘李健熙捐贈館’，預計在2027年或2028年完工。” 今年4月，李會長的遺屬無條件地向政府捐贈了文化遺産和近現代繪畫等2.3181萬件，文在寅總統指示爲李健熙收藏品另設美術館。

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