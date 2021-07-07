“我們的故事”，通過假想現實電視劇進行溝通的10多歲青少年. July. 07, 2021 07:12. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “我們分手吧。說實話，你長得醜。”10多歲的女生素妍從男朋友那裏聽到這樣的話。陷入外貌至上主義的男友向平時不化妝的素妍提出了分手。不久後，素妍在朋友的幫助下，精心打扮之後再次出現，這時男友請求原諒並希望再次交往。但是在素妍的身邊，已經有一位不注重外貌、單純地愛著她的新男友。素妍對前男友大喊“今後不要再聯系了”。 這是利用Naver子公司Naver Z運營的Metaverse平台“Zepetto”制作的電視劇《女人的變身無罪》的內容。2018年上市的Zeppeto提供虛擬角色，在全世界有2億人使用，非常受歡迎。《女人的變身無罪》是利用Zepetto的角色，通過視頻編輯程序添加背景音樂和字幕制作的作品。被推測爲10多歲的人于2019年9月在YouTube上上傳的該電視劇，在最近一年間獲得口碑，播放次數達54萬次。雖然內容簡單，好像在哪裏聽過，但是講述了10多歲青少年關心的外貌壓力，引起了關注。“明明很幼稚，但因爲是我們的故事，所以很有趣”、“心裏很痛快”等共鳴型留言層出不窮。 像這樣利用Zepetto制作的電視劇在YouTube上很受歡迎。彷徨的青少年積累友情，互相安慰的《不良少年變善的過程》播放了51萬次；講述高中生愛情故事的《如果喜歡你》播放了16萬次。現在YouTube上上傳了數千部Zepetto電視劇。Naver相關人士表示：“用戶們正在利用Zepetto提供的角色制作內容，並通過其他平台共享”，“MZ一代(千禧一代+Z一代)正在重新加工現實和虛擬現實的界限消失的Metaverse世界。” 大部分Zepetto電視劇都是由MZ一代制作並享受的。大部分都是以學校爲背景展開友情和愛情的學院劇。打架的男生、沈迷于裝扮外表的女生等主人公都明顯地反映了MZ一代的關心事或好奇心。一般一部電視劇只有10分鍾左右，但是也有5集連載的相當長的電視劇。除了看電視劇，想要親自制作的MZ一代在網絡論壇中共享電視劇制作方法。也有幾個人各自分工寫劇本，制作角色後編輯，一起制作電視劇的情況。可以說是一種共同創作。 有分析認爲，Zepetto電視劇與2000年代流行的網絡小說相似。就像2000年代初高中生們沒有看現有作家寫的沈重主題小說，而是輕松地欣賞描寫同齡人日常生活的網絡小說一樣，熟悉影像的MZ一代正在制作Zepetto電視劇。大衆文化評論家鄭德賢(音)表示：“MZ一代更願意接受即使完成度不高，但講述自己感興趣的主題的內容”，“對于習慣于編輯和觀看視頻的MZ一代來說，Zepetto電視劇起到了分享他們個人喜好和故事的遊樂場作用。”

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