國內造船公司上半年的訂單量比去年同期增加7倍…超級周期浮出水面. July. 07, 2021 07:12. by 申東秦 shine@donga.com. 據調查，韓國國內造船企業今年上半年(1 ~ 6月)的船舶訂單量比去年同期增加了7倍。有分析認爲，全球船舶訂單量也處于2014年以來的最高水平，造船業界的超級周期正逐漸成爲現實。 據英國造船海運市場專門機構克拉克森調查公司6日透露，韓國累計訂單量比去年上半年(135萬CGT)增加了約7倍，達到1047萬CGT，與承攬1059萬CGT的中國之間的差距縮小到了12萬CGT。 這一規模相當于2艘1.5萬TEU(1TEU相當于1個20英尺集裝箱)級集裝箱船，考慮到最近接到的訂單，預計下半年將超過中國，躍居第一位。韓國去年也獲得了819萬CGT(187艘)訂單，超過788萬CGT的中國，躍居全球訂單第一位。 上半年，韓國承攬了16艘大型液化天然氣(LNG)運輸船、51艘油輪中的42艘(82%)、72艘液化石油氣(LPG)運輸船中的52艘(72%)等訂單，在高附加值船種上顯示出了競爭力。從船種來看，以集裝箱船(1.2萬TEU級以上)、超大型油輪(VLCC)等大型船爲主的訂單正在增加。全球經濟複蘇對物流量增加的影響很大。 全世界上半年的累計訂單量爲2402萬CGT，比去年同期(824萬CGT)增加了192%。6月，世界船舶訂單量爲415萬CGT(131艘)，其中占182萬CGT(40艘，44%)的韓國繼5月之後，連續兩個月占據第一位。其後分別是中國157萬CGT(63艘，38%)、日本30萬CGT(14艘，7%)等。

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