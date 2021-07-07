因比特幣開采熱而成爲“溫泉”的紐約湖. July. 07, 2021 07:12. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國全國廣播公司(NBC)等媒體5日報道稱，美國紐約州北部的塞內卡湖因位于湖邊的比特幣開采公司“格林尼治世代(Greenidge Generation Holdings Inc)”突然升溫，猶如溫泉。要想獲得比特幣，必須長時間運轉高性能計算機，解開複雜的數學運算，在此過程中需要相當的電力。專家推測，在全世界開采比特幣所使用的能源將超過南美國家智利的年用電量。 格林尼治每天24小時運轉8000台電腦，消耗著巨大的能量。采掘廠址原是燃煤發電廠所在地。擁有格林尼治的著名私募基金阿特拉斯2014年收購了關閉的發電廠，格林尼治從2019年開始將其用于比特幣的開采。 從去年3月開始到今年2月末爲止，格林尼治在1年內每枚投入2869美元(約330萬韓元)的費用共開采了1186枚比特幣。這樣開采的比特幣價格大約高出12倍，每枚交易價格爲3.4萬美元。格林尼治還表示，將把開采用電腦增加到1萬台以上，並在今年內在紐約證券交易所(NYSE)上市。 居民們強烈反對。一部分人最近前往格林尼治，舉行了要求停止啓動的示威。居民們譴責道：“進入湖中感覺就像置身于充滿溫水的浴缸裏”，“如果不嚴格限制格林尼治工廠，紐約州內的其他30個發電站也將開始開采比特幣。”

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