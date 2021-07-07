針對以色列輝瑞疫苗的安全性擔憂，韓國防疫部門表示“沒有問題”. July. 07, 2021 07:13. by 金素敏記者 somin@donga.com. 韓國通過與以色列簽署的疫苗交換協議，將有70萬劑次的輝瑞疫苗運抵韓國，其有效期限是本月31日。考慮到7日上午運抵仁川國際機場，有效期還剩不到一個月。但是韓國防疫當局對疫苗的質量及安全性表示沒有問題。 疾病管理廳廳長鄭銀敬6日就疫苗的安全性表示：“我們已經確認，這是以色列打算7月接種的疫苗，一直保管在保持零下70度的冷鏈中，”“食品醫藥品安全處最後將進行質量檢查，確認有沒有質量問題，然後投入接種計劃。”有外電報道，這批疫苗是巴勒斯坦自治政府當初以質量問題為由退給以色列的。鄭銀敬對此表示：“不是同一批貨。” 新冠疫苗的有效期為6個月。考慮到質量檢查和流通等所需時間，一般預留三四個月時間用於接種。從以色列進口的輝瑞疫苗雖然有效期限緊迫，但防疫當局解釋說：“韓國具有在有效期內可以充分接種70萬次的基礎，而且預防接種的參與率也很高，所以促成了疫苗交換。” 嘉泉大學醫學院預防醫學系鄭在勛教授也表示：“只要在保質期內接種，安全性沒有問題”，“這段時間隨著對輝瑞藥劑的驗收，程序也變得標準化，因此（驗收）時間也不會太長。”6月5日從美國進口的101.28萬次強生疫苗的有效期截止也在6月末至7月初之間。 預計7月供給的1000萬劑次疫苗加上70萬劑次輝瑞疫苗，接種日程也將加快。防疫當局計劃，向首爾和京畿地方自治團體提供34萬人份輝瑞疫苗，並從本月13日開始對與民眾接觸較多的人群進行為期兩周的短期集中接種。相關職群和對象將由地方自治團體直接選定並公布。 當初預定從本月28日開始接種的教育、保育從事者中，幼兒園、小學一二年級的教職員工和照顧人員等38萬人的接種也將提前。他們將從本月13日起在全國預防接種中心接種。此外，小學三年級至初中的教師等將按當初計劃對進行接種。

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