“財政是國民生活的支柱”，文在寅要求快速處理補充預算案. July. 07, 2021 07:13. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 文在寅總統就聯合國貿易與發展會議將韓國的地位從發展中國家改為發達國家一事表示：“韓國是名副其實的發達國家，這一點得到了國際認可。” 文在寅6日在青瓦臺主持召開的國務會議上同時表示：“這是1964年聯合國貿發會議成立以來的第一次，是一件令人自豪的事情。”此前，聯合國貿發會議2日在瑞士日內瓦舉行，會議上一致贊成將韓國的地位從“A集團”（亞非）改變為“B集團”（發達國家）。自1964年聯合國貿發會議成立以來，韓國是唯一一個從發展中國家晉級發達國家的國家。 文在寅表示：“我國已經成長為世界排名前十位經濟規模，P4G峰會舉辦和七國集團（G7）峰會連續兩年邀請出席等，在國際舞臺上的地位不斷提高，作用不斷擴大”，“新冠疫情危機應對中，我國國民的優秀力量和高度共同體意識，被評價為世界性的模範。”他同時還囑咐：“現在大韓民國要在堂堂正正的發達國家的自豪感中更加忠實地履行責任和作用，為躍升為先導國家而繼續前進。希望國民們也擁有這一用血汗取得的令人自豪的成果的自豪感。” 當天的會議上公布了旨在補償因新冠疫情長期化造成的小型工商戶防疫損失的《小型工商戶保護及支援相關法律部分修正法律（補償損失法）》。文在寅表示：“第一次針對小型工商戶經營因因疫情防控措施遭受損失時，建立了可以系統性進行補償的製度基礎，從這一點看，具有重大意義”，“補償的對象和標準及數額等具體事項，要通過二級法令來細致地製訂，希望在執行準備方面也竭盡全力，以做到迅速、靈活地進行補償。”他接著表示：“為了損失補償法製化帶來的補償和法案公布之前的損失支援，有必要在國會上迅速通過第二次補充預算。”他表示：“財政作為經濟復蘇的引導水，發揮著支撐國民生活的支柱作用。本次補充預算也將在挽救經濟和民生方面發揮巨大作用。” 此外，文在寅還就公布政府組織法的部分修改、在產業通商資源部新設全面負責能源政策的次官一事評價稱：“將加快旨在實現2050碳中和的能源轉變，發揮培育氫等未來能源產業的指揮塔作用。”

한국어