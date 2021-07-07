金廣铉與最高勝率球隊相遇…7局無失分展示“生涯投球”. July. 07, 2021 07:12. by 黃奎引 kini@donga.com. “KK”金廣铉(33歲•聖路易斯紅雀隊)展示了“生涯投球”。 6日，在美國加利福尼亞州舊金山甲骨文公園球場舉行的美國職業棒球大聯盟(MLB)比賽中首發出場的金廣铉面對MLB最高勝率(0.639)球隊舊金山隊的擊球陣容，投出了89個球，在7局內取得了3個被安打、2個四壞球上壘、2個脫三振、無失分的成績。 這是金廣铉自去年9月15日與密爾沃基釀酒人隊的比賽後，MLB生涯第二次消化7局。這也是他本賽季第14次上場以來首次未失一分。金廣铉還創下了本賽季第二個優質先發(首發投球6局以上且失分在3分以下)的記錄。 在球隊2比0領先的第8局上半局進攻時，被代打泰勒•奧尼爾替換下場的金廣铉隨著聖路易斯隊以5比3擊敗舊金山巨人隊，取得了賽季第3勝(5負)。這也是他自1日與亞利桑那響尾蛇隊的比賽後，連續2場比賽成爲勝利投手。本場過後他的賽季平均責任失分從3.79降至3.39。 當天的投球更有意義是因爲舊金山隊讓凱文•高斯曼擔任先發投手。高斯曼是繼雅各布•迪格倫(紐約大都會隊)之後，被評爲今年國家聯盟賽揚獎第2順位的投手。當天，高斯曼到第6局上半局爲止沒有讓對方擊出一個安打，但在第7局上半局，在2人出局1、2壘有人的情況下，被馬特•卡彭特擊出包攬3壘打，從而崩潰。 與曾在韓國職業棒球三星隊效力的勒夫之間的對決也備受關注。在韓國，面對金廣铉取得擊球率0.444(9次有效擊球、4個安打)、1個本壘打、4打點成績的勒夫作爲舊金山隊的4號擊球手出場，從金廣铉那裏獲得2個四壞球上壘，延續了“天敵關系”。在第4局下半局的對決中，向勒夫投出第一球的金廣铉痛苦地呻吟，還出現了將教練叫到投手踏板的場面。 金廣铉表示，“釘鞋被投球踏板絆住，差點摔倒。雖然不是受傷，但是爲了平息受驚的心情，所以請來了教練”，“以本場比賽爲契機，找回自信，展示最好的面貌。”

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