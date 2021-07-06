美國二三十歲年輕人也因房價暴漲而嘆息，“因為房子，結婚和生育都推遲了”. July. 06, 2021 07:26. by 金藝允記者 yeah@donga.com. “婚禮也推遲了，自然懷孕也推遲了。買房子的錢都不夠……” 住在美國芝加哥的瑟曼莎·維拉帕托（27歲）與即將結婚的男友已經連續3個月尋找房子。想用兩人攢下的錢加上貸款，花30萬美元（約3.4億韓元）買婚房，但打聽下來，沒有那麽容易。盡管壓縮了面積並把範圍擴大到郊外，但沒能找到合適的房子。維拉帕托說：“除了買房以外，所有的‘小’事都被擱置了。” 居住在長島的馬修·裏瓦斯（35歲）最近正與配偶找房子住，暫時住在父母家裏。這是為了哪怕多攢一分錢。他說：“連同貸款，湊齊了約50萬美元（約5.65億韓元），但沒有（像我這樣的）年輕夫婦可以入住的房子的現實令人窒息。” 美國20多歲到30多歲的“千禧一代”（20世紀80年代中期至90年代中期出生）因飆升的房價而呻吟。據《華爾街日報》當地時間4日報道，受新冠疫情的影響，學費負債和失業等經濟上比較脆弱的人因房地產問題而推遲結婚和生產。 《華爾街日報》指出，最近受疫情“大流行”的影響，居家的時間變長，偏愛寬敞、舒適的中大型住宅的人越來越多，再加上“起步房（starter home）”的供應減少，“千禧一代”購買自己住宅變得更加艱難。 實際上，美國年輕一代生平第一套房子——約130平方米（約39坪）以下的小型住宅，即所謂的“起步房”出現稀缺現象，價格出現暴漲。《華爾街日報》援引美國住宅擔保貸款公司“房地美”的資料報道說，美國住宅供應不足現象已連續5年不斷加劇，其中小型住宅供應達到了50年來的最低值。20世紀70年代末每年供應41.8萬套小型住宅，去年只新建了6.5萬套。2000年代，因住宅市場的繁榮，新住宅供給增加時，小型住宅建設也持續減少。 青年層購買第一套房子的時間逐漸推遲，有人擔心可能會引發資產兩極化。根據美國房產中介協會，購買首套住房的平均年齡從2010年的30歲增加到了去年的33歲。根據美國城市研究所的分析，25歲至34歲購買首套住宅的人到60歲初期為止積累了房地產資產的中位數，而35歲至44歲購買自己住宅的人所擁有的房地產資產比中位數約少7.2萬美元。

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