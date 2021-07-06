金南鷹打造的“青年音樂家之巢”. July. 06, 2021 07:26. by 釜山=劉潤鍾 文化專門記者 gustav@donga.com. 3日下午，在釜山水營區鷗樂路(前望美洞)的綜合文化空間F1963內的金南鷹音樂中心。在303平方米(約90坪)大小的演出場地上方的玻璃牆對面，可以看到盛夏的濃雲飄過。年輕小提琴家權藝恩和大提琴演奏家崔雅炫演奏了由哈爾沃森編曲的亨德爾《帕薩卡利亞》的主題後，正在聽的指揮家金南鷹(74歲)走近了。 “在這個主題上，展開各種變奏，有悲傷的部分嗎？” 兩位演奏者演奏了憂郁的樂句後，金南鷹又接著說下去。 “兩種樂器在對話。‘怎麽就不在了呢？’好像是‘就是說啊’吧？” 觀衆們點點頭，演奏者的嘴角上露出了像是在說“是這樣吧？”的微笑。散步的市民們透過玻璃牆俯瞰演奏會。 F1963是2016年誕生于高麗制鋼原水營工廠位置的綜合文化空間。今年4月1日，金南鷹音樂中心坐落在這裏，這裏設有書店和國際畫廊分館、現代汽車文化中心、藝術專門圖書館和咖啡館、戶外散步空間等。除了音樂廳外，還設有5個練習室和寬敞的大廳。另外，還在設置專門制作視頻的設備。 “我知道金南鷹先生在釜山長大，對家鄉的文化發展有很大的欲望。爲了承載企業和藝術家相互確認的珍貴意義，我們打造了這個空間。”1963文化財團理事長魏美羅表示：“運營方向完全由金先生負責。” 現在每月周末都會舉行4場邀請音樂會，試驗從獨奏到大規模室內樂的各種演奏效果。另外，還在探索與F1963內200個座位的露天演出場相連的節目。 金南鷹音樂中心的最大優點是清晰而均衡的音響。金南鷹總監在沒有麥克風的情況下低聲說話，但細小的一句話也傳達到了每個角落。演奏小提琴的權藝恩說：“聲音響得很清楚，演奏者自己的聲音清晰，感覺非常舒服。” 參與京畿高陽Aramnuri音樂廳和慶南統營國際音樂堂等以優秀音響聞名的演出場館設計的三線工程代表金南敦擔任了音響顧問。金代表表示：“在演出場地牆壁上使用玻璃，在音響方面被認爲是最糟糕的選擇，但從創造藝術和市民溝通空間的意義上來說，這裏成爲了‘看得見的音樂會場’。”與玻璃牆體形成直角的短玻璃面解決了音響的問題。下部的牆體上設置了變換角度的橫幅，混響可調節爲1.3~1.7秒。 金南鷹總監說：“雖然是以我的名字命名的空間，但我想把這裏打造成青年演奏家們的成長之巢。我的願望是開發從練習到演奏的多種節目，實現釜山音樂界的發展。”他補充說，“爲文化發展貢獻企業發展的土地，意義十分珍貴。希望這能成爲我國文化界的良好典範。”

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