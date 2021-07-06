對第四次流行的擔心越來越大，操之過急地放寬保持距離不可行. July. 06, 2021 07:26. . 韓國國內單日新增新冠確診病例上周高達800人，整個周末也持續新增700人。海外流入的確診患者是一年來的最高紀錄，周日確診患者是半年來的最高紀錄。隨著傳播力比現有變異更強的德爾塔變異病毒擴散的可能性增大，第四次大流行事實上已經近在眼前。 擴散速度較快的德爾塔變異病毒已在世界100個國家被確認。通過海外入境者傳播到國內的可能性越來越大。據中央事故處理本部透露，兩個月前還不到1%的國內德爾塔變異病毒比重迅速增加到7%。但是，根據防疫當局目前的檢查體系，確認感染該變異病毒最多需要一周時間。為了避免對陳舊的數據進行分析、製定遲來的防疫對策，需要建立迅速的檢查體系。 隨著德爾塔變異病毒席卷全世界，世界衛生組織建議，即使接種過疫苗的人，也要在室內戴口罩。但在韓國，隨著防疫疲勞感的增加，警戒心正在迅速緩解。不僅是在室外，在混亂的公交車或地鐵裏，也能看到沒戴口罩大聲說話的人們。以色列和美國等疫苗接種率較高的國家也開始加強防疫，以應對德爾塔變異病毒。對於接種率只有30%的韓國來說，現在還不能放松警惕。 上周末，全國民主勞動組合總聯盟不顧防疫當局的呼籲，在首爾市中心舉行了8000多人參加的非法集會。如果對威脅共同體安全的無差別的集體行動睜只眼閉只眼的話，這樣的事態反復的可能性非常大。我們不能忘記，克服新冠危機的時間越晚，弱勢階層和中小個體營業者的痛苦就越大。 最近一周內，首都地區確診患者平均每天有569人，超過80%。在夏季休假即將到來之際，如果首都圈的防疫體系崩潰，全國都會出現漏洞。絕不能以看輿論眼色的方式做出緩和“保持距離”的決定。根據科學數據和專家見解，即使痛苦也要果斷采取必要的措施。現在不是我們性急地放寬距離的時候。如果不想白白浪費一年半多時間以來與新冠的鬥爭，所有人必須重新回到防疫的根本上來。

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