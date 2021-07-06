造就強大士兵的因素. July. 06, 2021 07:27. . 雙排扣風衣來源於第一次世界大戰時士兵們穿過的雨衣。第一次世界大戰的象征是戰壕戰。盟軍和德軍的戰力不相上下，在前線設置了重重10道戰壕和鐵絲網。戰壕在古代和中世紀戰爭中也被使用，但在第一次世界大戰中情況則有所不同。野戰炮以令人難以置信的速度發展，已經出現了口徑為200毫米以上的大炮和列車炮。大口徑炮能打出直徑達數十米的彈坑，如果這裏積水，士兵們甚至會溺死其中。 為躲避炮彈的“洗禮”，戰壕深深地紮進地下。為躲避炮擊，躲避壕的深度達到10米、20米。這裏雖然可以躲開炮擊的危險，但有時入口倒塌，士兵們就會被埋在土裏，被集體埋葬。戰壕最大的敵人是雨。士兵們的宿舍、食堂，一切都建在戰壕裏。如果下雨，戰壕就會積水。排泄物、垃圾等堆積在戰壕底部的各種東西隨著水流出。 即使雨過天晴，戰壕也不會變幹凈。地面變得泥濘，士兵們的生活像泥濘中的生活。雙排扣風衣與現在使用的軍用雨衣不同，看起來像日常雨衣。令人納悶，為什麽要把軍用雨衣做成這個樣子。難道是因為這個時代存在相比實用更註重時尚的浪漫觀念？說實話，筆者不知道正確答案。只是，即使是晴天，戰壕也是泥濘的，所以在雨季，即使是晴天，戰士們也得住在水和泥土裏。筆者估計，所以選擇了日常服裝形式的防水服。 雖然現代的軍事裝備和技術非常發達，但如果投入第一次世界大戰的塹壕戰，也不會有什麽差別。就算更輕，更防水，更透濕，對於必須睡在泥塘裏的士兵又有什麽用呢？並不是說裝備變好，軍人就會變得舒適。因此，軍隊需要有血汗和堅韌的精神，以及國民對他們痛苦的理解和感謝，才能變得強大。

한국어