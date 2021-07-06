緊急出差海外企業家，在一個月內完成疫苗接種. July. 06, 2021 07:27. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韓國政府決定在年內引入“疫苗快速通道”，針對爲獲得項目訂單或簽約而前往海外的企業家，將新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗的接種時間縮短至1個月以內。 5日，政府召開了由經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基主持的對外經濟部長會議，發表了《提高海外訂單活力及高度化方案》。目前，企業家們要想完成從疫苗申請到接種需要3個月左右的時間。企業家們爲了參加簽約儀式或投資簽約儀式而急急忙忙地到海外出差，但是有可能因爲沒能完成疫苗接種而不能參加海外活動。爲了解決這些問題，政府決定新設“快速通道”制度，即，爲了進行重要的經濟活動，急需到海外出差的企業家們，從申請接種疫苗到接種完成爲止，在1個月內可以結束。 海外出差相關的疫苗優先接種對象也將擴大。雖然目前以3個月以內的短期出差者和1年以上長期出差者爲對象，但3個月~1年以內的出差者和同伴家屬也將被納入優先接種對象。此外，還將設立政府協商窗口，以補償因新冠病毒擴散而不可避免地導致工期延誤的補償協議或允許例外入境等。另外還計劃擴大對企業的金融支援，並支援進軍新市場和企業宣傳。 政府認爲出口等對外經濟活動將成爲今年下半年(7~12月)經濟恢複的關鍵，因此開始支援企業的海外活動。這是爲了在內需尚未完全複蘇的情況下，搞活企業的海外進軍，加快經濟複蘇的速度。洪副總理表示：“對外政策將爲下半年實現韓國經濟完全恢複和先導型經濟結構大轉變的目標提供更加積極的支持。”

한국어