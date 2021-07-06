文在寅：“要對違反防疫方針非法集會采取斷然措施”……民主勞總委員長等6人被立案. July. 06, 2021 07:27. by 李素娟記者、朴孝穆記者 always99@donga.com、tree625@donga.com. 韓國總統文在寅5日表示：“對非法大規模集會等違反防疫方針的集體行為，必須采取斷然的法律措施。”全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）3日拒絕防疫當局的克製要求，強行在首爾市中心舉行8000多人參加的“非法集會”。針對此舉，政府要求采取強硬應對措施。 文在寅當天在青瓦臺主持召開的首席、助理會議上表示：“由於傳播力強的德爾塔變異病毒的擴散，韓國再次進入緊急狀態。現在的關鍵是遏製正在擴散的新冠疫情。”文在寅囑咐：“要嚴格適用（違反防疫守則）時立即停業的一擊出局製”，“首爾等首都地區情況十分嚴重，請首都地區地方自治團體也保持高度的責任感，全力以赴，以免防疫網出現漏洞。” 首爾警察廳 4日以違反傳染病預防法及一般交通妨礙、集會及示威相關法律的嫌疑，對主辦非法集會的民主勞總委員長梁京洙（音）和事務總長全鐘德（音）等6名執行部人員立案，並要求他們到場。警方還對涉嫌突然改變集會場所的12名執行部人員展開了內部調查。 民主勞總原先申報在汝矣島一帶舉行集會，但在警方利用運輸大巴封鎖相關地區後，在集會開始1小時前通過內部聯絡網將集會場所改為鐘路二街十字路口一帶。警方相關人士表示：“在擔心首都圈感染擴散的情況下，改變場所突然舉行集會的行為被認為很嚴重。” 此前，警方和首爾市從上月22日至本月1日，對民主勞總在首爾17個管轄區內申報的231次集會，先後五次通報“禁止集會”。首爾市根據傳染病預防法，限製在首爾全域舉行10人以上的集會。

한국어