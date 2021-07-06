得克薩斯精英賽落幕，高真榮奪生涯第八個LPGA冠軍. July. 06, 2021 07:27. by 金正勳記者 hun@donga.com. 高真榮(26歲)在讓出世界排名第1的位置一周後，終于取得了本賽季的首場勝利。有評價認爲，她成功逆轉後，在挑戰23日開幕的東京奧運會女子高爾夫獎牌方面也亮起了綠燈。 5日，高真榮在美國得克薩斯州移民區老美高爾夫俱樂部(Old& American& Golf& Club•71杆)結束的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽得克薩斯精英賽最後一輪第4輪比賽上，抓下4個小鳥球，吞下2個柏忌，減少了2杆，並以總成績低于標准杆16杆共268杆的成績獲得冠軍。最終，高真榮以1杆優勢擊敗在上月舉行的美迪惠爾錦標賽上作爲芬蘭選手首次奪得LPGA巡回賽冠軍的瑪蒂爾達•卡斯特倫，獲得了22.5萬美元(約2.5億韓元)的獎金。這是繼去年12月的CME集團巡回賽錦標賽奪冠後，高真榮時隔7個月之後實現個人LPGA巡回賽第8勝。 參加本賽季10場比賽5次進入前10名，最好成績排在並列第3位的高真榮，時隔112周，被上月28日結束的大滿貫賽事KPMG女子PGA錦標賽冠軍內莉•科達(23歲•美國)奪走了世界排名第1的位置。 在此次比賽上，因天氣惡化，前一天展開32洞強行軍，最終領先後展開激烈的競爭，但她在最後的18號洞(4杆)成功推入1.2米標准杆，守住了勝利。確定奪冠後，高真榮想起4個月前去世的奶奶，凝視天空一段時間。高真榮表示，“因爲LPGA巡回賽，無法前往韓國，所以連奶奶的入殓都沒有看到”，“一想到爺爺和奶奶兩位在天國觀看比賽，我就很感動，我想他們肯定會喜歡我的冠軍。” 高真榮表示：“在過去的幾場比賽中，好像是‘高爾夫青春期’。只要前一洞抓下小鳥，後一洞球的彈跳不怎麽好，或者擊中什麽東西後出界等不幸發生。看似可以卻又不行，心裏很難受。但是進入生日(7日)的7月後發生了好事。”她還說，“平時在大賽時，父母怕自己有負擔，所以很少來現場。這次能夠這樣一起分享喜悅，意義更加重大。算是給上周四(1日)過生日的爸爸送上了好禮物。” 今年年初，高真榮在離比賽地點20分鍾車程的地方購置了新房子。這次比賽，父親和母親爲了整理家園來到美國，也終于有機會在現場爲女兒加油助威。 高真榮向著奧運會前進的腳步也變得輕松。爲了調整狀態，她計劃缺席之後的兩場大賽，並在22日開始的大滿貫賽事依雲錦標賽上通過多種測試提升實戰感覺。另外，與高真榮一同參加奧運會的5月HSBC世界錦標賽冠軍金孝周以並列第8位(低于標准杆10杆)結束本次比賽。金世煐排在並列第47位(低于標准杆1杆)，朴仁妃則沒有參加本次比賽。 東京奧運會女子高爾夫比賽將從下月4日開始在東京附近的霞關鄉村高爾夫俱樂部舉行，爲期4天。

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