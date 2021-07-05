包括韓裔在內的美國研究組開發出新冠病毒快速分析法. July. 05, 2021 07:23. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 包括朴成勇、李夏妍等兩名韓裔教授在內的美國南加州大學(USC)藥學院的研究團隊開發出了更快、更准確的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)基因分析(序列)技術。1日(當地時間)，他們在美國在線學術雜志《科學報告Scientific Reports》上介紹了采用新一代堿基序列分析方法“長讀取測序(long-read sequencing)”，分析新冠肺炎病毒的方法，受到了人們的關注。 研究組表示，運用該技術，成功分析了去年4~6月新冠病毒在美國加利福尼亞州洛杉矶猖獗時感染的25人的病毒基因堿基序列。之前使用的是將新冠病毒基因細分成約100個後進行分析，然後掌握病毒的真面目及變異與否的“短讀取測序(short-read sequencing)”。相反，研究組將基因大致分爲三個部分進行分析，大幅減少了時間和費用。有期待稱，將把之前需要約10天的測序時間縮短到數日內。 新冠肺炎病毒爆發後，世界衛生組織(WHO)一直敦促各國加快新冠病毒測序的速度。但是，從現有方法來看，全球測序平均比率僅超過1%，在應對前所未有的傳染病大流行方面存在局限性。有觀測認爲，考慮到這一點，此次研究將對新冠病毒的終結做出巨大貢獻。特別是，研究組分析的基因中，有屬于最近迅速擴散的德爾塔變異、貝塔變異等，因此對變異病毒的研究也會起到相當大的作用。

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