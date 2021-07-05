現代汽車公司內部分流有潛力的3家初創企業. July. 05, 2021 07:23. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團4日表示，在集團內部已經分流了3家擁有有潛力的事業點子的創業企業。 3家獨立的初創企業分別是Difon、AutoL、DATAMOND。他們分別開發了由使用者調節陽光量的智能窗膠卷、自動駕駛用高分辨率雷達、顧客主導的簡單便捷的積分服務，正在推進事業化。現代汽車集團認爲，這些事業不僅可以用于汽車領域，還可以用于多種領域，因此計劃開展業務合作。 Difon的“穿透率可變窗膠卷”是自主研發出來的，不僅可以用于車輛，還可以用于建築。施工方便，價格競爭力高，而且還有防止有害紫外線和節約能源的效果。AutoL的雷達與現有雷達相比縮小了尺寸，可以更加精密地識別周邊環境，便于車輛安裝。今後將在嚴酷的條件下完成性能驗證，推進整車企業的供應。DATAMOND的顧客參與型積分平台“Point Monster”即使在沒有注冊爲加盟店的地方，在顧客提議下也可以在1分鍾內實現合作，預計有助于確保顧客。 現代汽車集團從2000年開始通過公司內部初創企業培養項目，到目前爲止共選拔了58個團隊，已分流出了包括去年10家在內的共25家企業。

한국어