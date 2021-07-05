韓美又決定搞圖上模擬演習，這只會令朝鮮氣焰囂張. July. 05, 2021 07:24. . 據悉，韓美政府已就框架達成一致，決定在8月第二周以電腦模擬方式實施今年下半年的聯合演習，並正在繼續進行細節的討論。也就是說，將像今年上半年聯合軍演時那樣，以大幅壓縮的規模，不進行野外機動訓練，而是以圖紙上演習的形式實施。據此，自2018年以來的4年裏，韓美聯合軍演都在沒有實戰演習的情況下舉行。 文在寅總統早就表示：“因為新冠疫情，很難舉行大規模軍事演習。”從以後政府和執政黨內外不斷出現中斷或壓縮軍事演習規模的主張來看，這是早已預料到的事情。分析認為，美國的拜登政府也主張以外交為優先來解決朝核問題。因此韓美一致認為，為了讓朝鮮回到對話桌前，最好先不要刺激朝鮮。 但是，韓美壓縮聯合軍事演習，讓朝鮮更加氣焰囂張。壓縮聯合軍演規模，是在韓朝、朝美首腦外交如火如荼的2018年，以持續對話和停止挑釁為前提開始的。但是，從2019年底開始，朝鮮拒絕一切談判，持續著既不對話也不對抗的緊張局面。朝鮮不僅用短程導彈毫不猶豫地對韓國進行挑釁，同時在核武器和遠程導彈挑釁上假裝努力克製，只進行威脅，以此贏得了培養核·能力的時間。 隨著這種不正常局面持續連續4年，越來越多的人擔心，不僅對朝應對態勢減弱，駐韓美軍的存在基礎也會岌岌可危。聯合演習與駐韓美軍駐紮、聯合司令部體製一起，是構成韓美同盟根基的核心軸。因此，沒有實際機動演習，只進行大隊級別以下訓練的韓美聯合軍很難應對朝鮮的突襲挑釁。朝鮮想要的也正是這個。 此次縮小聯合軍演規模的消息也是在美國的有人、無人偵察機等戰略資產聚集在韓半島周邊上空的情況下傳出的。一方面是因為朝鮮軍隊7月1日進入夏季訓練，另一方面也是為了針對7月4日美國獨立紀念日之際朝鮮進行大型挑釁的可能性加強警戒而采取的措施。但是，為了真正阻止挑釁而展示力量和應對的方案，總是落在“先安撫朝鮮再說”的管控局勢主張的下風。因此，連金正恩都在用“無論是對話還是對決，都做好準備”的狡詐的文字遊戲來戲弄韓美兩國。

한국어