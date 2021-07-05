當領悟到不完美時. July. 05, 2021 07:24. . “不要自己去計劃和思考任何事情。把它交給浩浩蕩蕩的河流吧。不要執著於瑣碎的小事。只有領悟不完美時，才會變得完美。”——墨劍香《表俠》 這是武俠漫畫中的一個場面，主人公說出的臺詞與筆者的人生誌向非常相似，所以試著尋找這句話出自哪裏，但還是沒有那麽容易地找到。這說明，作者墨劍香創造這句話的概率很高，而且就算有出處，引用的也可能是難以找到的資料。可見漫畫的創作過程也不容易。 這個場面是主人公學習武功從第九階段過渡到第十階段而覺醒的瞬間。在最終的“第十階段”之前、面臨死亡的危機狀況下，雖然為了覺醒而做出了各種努力，但是這並不容易做到。究竟哪一天我們才能像這個主人公一樣達到最終階段呢？ 盡管遭受漫長的新冠疫情的折磨，許多人仍然在自己的崗位上盡力而為。有很多人在幕後努力工作，其中包括孤軍奮戰的醫療團隊。我們還是第一次遇到這樣的“大流行”，難以做到“完美”的應對是理所當然的，在郁悶的執行錯誤中，必須要明白，不要期待主人公一個人解決所有的狀況。相反，不如抱著我們都是主人公的心態順勢而為呢？現在我們正在各自的位置上竭盡全力，這就是我們都是主人公的證據。 隨著疫苗的普及，漫長的戰鬥即將見到盡頭。雖然不是完美的結局，但是只有認識到不完美時，才能變得完美。竭盡全力的你啊，即使還沒到“第十階段”，也要和周圍的人一起互相鼓勵。

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