韓美將縮小8月演習規模，預計第二周實施. July. 05, 2021 07:24. by 申圭鎮記者、崔智善記者 newjin@donga.com、aurinko@donga.com. 據悉，韓國和美國政府暫時達成協議，縮小8月份舉行的韓美聯合軍事演習的規模。由此，預計今年下半年的演習也將像因南北關系和新冠疫情而大幅壓縮的去年8月和今年3月演習一樣，以電腦模擬的方式減少參加兵力。 綜合《東亞日報》記者4日對多名政府消息靈通人士的采訪，最近韓國政府與美國達成共識，決定在8月第二周實施與今年3月上半年聯合演習規模相似的聯合演習。此前，韓美兩國就推遲、縮小聯合軍事演習規模、擴大規模等多個選擇地點同美方進行了磋商。隨著從今年上半年開始正式對韓美官兵接種新冠疫苗，曾有人預測聯合演習的規模可能會擴大。 但隨著韓美決定壓縮規模，韓美兩國從2018年8月起連續4年不舉行聯合實戰演習的可能性越來越大。美國似乎在一定程度上接受了韓國政府的判斷。韓國政府認為，如果韓美聯合軍事演習的規模正常化，將刺激一直要求中斷聯合軍事演習的朝鮮，並對重啟朝美對話產生負面影響。消息人士表示：“同美國談得很好。演習內容和美軍增援兵力等具體事項將由韓美軍方繼續討論。” 此前，在新冠疫情開始擴散的去年3月，上半年聯合演習被取消。去年8月下半年和今年3月上半年，在沒有實際機動演習的情況下，參加人員大幅減少，僅通過電腦模擬訓練進行演習。

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