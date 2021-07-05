“因爲不是自然的形態，所以不能戴卷發用的泳帽”. July. 05, 2021 07:24. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “頭發的自然形態。” 國際遊泳聯合會(FINA)的這一句話正在遊泳界引起爭議。 據英國廣播公司(BBC)3日報道，英國制造商索爾卡普要求FINA允許在奧運會等賽事中使用大圓形的厚卷發或爲Afro爆炸頭發型設計的泳帽，但遭到拒絕。FINA方面表示拒絕的理由是：“因爲不遵循頭發的自然形態，所以不適合。”他們認爲，相關遊泳帽不是“自然”的頭發形態，而是有利于比賽。 索爾卡普公司爲了保護厚厚的卷發而制作了特大型泳帽。包括首位獲得奧運會遊泳金牌的黑人女性西蒙•曼紐埃爾(25歲•美國•照片)在內，黑人遊泳選手喜歡戴這種遊泳帽。非洲裔的頭發細胞層少，比較幹燥。由于經常在頭上抹油，戴上小泳帽的話，在遊泳期間會經常脫落。 遊泳教練托尼•克羅甯表示，“FINA關于索爾卡普遊泳帽‘不自然’的發言只是表現出了誤解和無知”，“黑人遊泳選手已經有很多障礙，(FINA)又設置了另一個障礙。”17歲的黑人遊泳選手凱薩伊•泰勒朗格也諷刺了FINA的決定，“雖然對FINA的決定感到心痛，但對此並不感到驚訝。” 似乎意識到了爭議，FINA方面表示：“因爲知道包容性和代表性的重要，所以正在研究與索爾卡普類似的産品的相關情況。”

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