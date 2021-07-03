北韓“新冠疫情封鎖邊境”時隔一年重啓與中國的貿易. July. 03, 2021 07:12. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鮮以中朝邊境地區爲中心，最近與中國進行了有限的物資交流。爲了安撫因生活必需品不足而不滿的居民，朝鮮官方在維持邊境封閉狀態的情況下開始了“非正式”交易。此前，北韓因對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)擴散的恐懼，封鎖邊境超過一年。也有人分析說，這種交易重啓是在11日《中朝友好合作條約》簽署60周年之際，兩國收緊合作體制的信號。 據韓國政府消息人士2日透露，上月底，以北韓-中國貿易據點城市中國遼甯省丹東市爲中心，部分物資來往。據消息人士介紹，交流利用卡車等，通過陸路進行小範圍的物資交流。

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