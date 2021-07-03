尹錫悅的岳母一審被判處有期徒刑3年，被當庭拘留. July. 03, 2021 07:12. by 議政府=劉彩妍記者、申熙哲記者、張寬碩記者 jks@donga.comycy@donga.com. 宣布參加總統競選的前檢察總長尹錫悅的岳母崔某（74歲）2日因涉嫌違反《醫療法》及《特定經濟犯罪加重處罰法》中的欺詐罪，在一審中被判處3年有期徒刑，並被法庭拘留。 議政府地方法院刑事合議13庭（庭長法官：鄭成均）裁定，沒有資格開設醫療機構的崔某從2012年開始連續3年參與京畿道坡州市療養醫院的開設和運營，違反了醫療法。雖然不是醫療法規定的醫療機關，但崔某與醫院管理層共謀，涉嫌在2013年2月至2015年2月間從國民健康保險工團非法獲得療養補助費共22.9億余韓元，也被認定有罪。崔某的3名同事在2015年經過警察調查被判有罪，但此前崔某在提交“免除責任保證書”後沒有被立案。 尹錫悅在宣判後表明立場說：“在適用法律上任何人都沒有例外，這是我的信念。”共同民主黨代表（黨首）宋永吉批評說：“（其岳母）說沒有收過一張10韓元，現在對國民財產造成了損失，應該深刻反省。”國民力量黨代表李俊錫表示：“大韓民國畢竟是一個連坐的國家，國民會做出判斷。”

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