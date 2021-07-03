雞蛋價格上漲55%，大蒜上漲49%…物價上漲率連續三個月徘徊在2%左右. July. 03, 2021 07:12. by 朴民優 minwoo@donga.com. 上月消費者物價上漲2.4%，連續三個月保持了2%左右的上漲率。在農畜産品持續兩位數的上漲趨勢下，餐飲物價也上升到了2年零3個月以來的最高值，老百姓的物價負擔正在加重。 2日，據統計廳透露，6月份消費者物價指數爲107.39，與去年同期相比上漲了2.4%。消費者物價上漲率從1月份(0.6%)開始擴大上漲幅度，4月份(2.3%)首次上升到2%左右，5月份(2.6%)創下了9年來的最高值。今年第二季度(4~6月)消費者物價上漲率爲2.5%，是自2012年第一季度(3.0%)以後9年來的最高值。 受禽流感(AI)等影響，農畜水産品價格上漲了10.4%，帶動了物價的上漲趨勢。雖然漲幅比5月(12.1%)有所回落，但上半年(1~6月)一直保持著兩位數的上升率。特別是受到AI直接打擊的雞蛋價格暴漲54.9%，大蒜(48.7%)、辣椒面(35.0%)等漲幅也很大。 隨著食材費的上漲，餐飲物價也上漲了2.3%，創下了自2019年3月(2.3%)以後2年零3個月以來的最高值。統計廳經濟動向經濟審議官魚雲善表示：“個人服務和農畜水産品、石油類主導物價上漲”，“下半年將呈現穩定趨勢。”但是，由于爲刺激消費，計劃投入33萬億韓元規模的第二次追加更正預算，因此有人擔心物價上漲的壓力依然存在。 另外，統計廳表示，在消費者物價調查對象品種中新增口罩、電動車、洗碗機、衣服烘幹機、牛油果、芒果等14個品種。統計廳將反映經濟、社會變化，每5年調整一次反映在物價指數上的調查品種和權重值等。此次，以去年爲基准，在月均家庭消費支出額超過一定標准(256韓元)的品種中，反映了新冠病毒肺炎疫情和環保消費增加等時代變化，增加了14個品種。相反，領帶、煤炭等消費減少的品種和因政府政策而擴大無償化的高中繳納金、學校夥食費等14個品種被排除在外。新標准將從12月22日公布的物價指數開始適用。

한국어