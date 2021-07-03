執政黨候選人稱“文在寅政府的最大失策是房價暴漲”……誰來負責呢？. July. 03, 2021 07:12. . 共同民主黨總統選舉預備候選人們認為，“文在寅政府最失敗的政策是房地產”。前天，在以預備候選人為對象進行的“國民面談新聞日”活動中，獲得發言權的候選人無一例外地指出“因為政策失敗導致房價暴漲”。 秋美愛表示：“我想說最錯誤的政策是房地產。”曾擔任總理的丁世均表示：“對住宅政策有很多遺憾。”樸勇鎮指名批評了前總統政策室室長金秀賢和前國土部長金賢美，認為他們是政策失敗的核心人物。樸勇鎮表示：“市場上都說供應不足，但由於兩人固執己見，結果使房地產政策成為預備候選人都認定失敗頭號原因。”崔文洵批評說：“過於以限製性規定為主。”李在明昨天在另行舉辦的座談會上表示：“不能像說別人一樣做出評價，但懷疑政府是否已經充分發揮了力量。” 執政黨在4月7日再補選中慘敗後，為了挽回房地產政策的失敗，在黨內成立了房地產特別委員會。特別委員會推出了“人人有房”政策，即，只要繳納房價的10%就可以擁有房子。但由於缺乏對經營者的獎勵，該政策很難根據市場原理發揮作用。由於政府不把綜合房地產稅的征收對象確定為公示價格，而是確定比率（前2%），因此被批評是全世界都沒有的“罕見的稅才”。同時，減少長期擁有特別減免的優惠，讓在一處房子裏生活了三四十年的高齡者遭受了轉讓稅炸彈的襲擊。 執政黨總統競選人紛紛闡明了房地產政策的方向。秋美愛前天表示，“不平等和兩極化的主犯是依靠不勞而獲的土地壟斷行為引發的問題”，表明了加強土地公共概念之意。李在明昨天表示：“要想使其不再是利益，就應該加強稅金，使購買、擁有、轉讓等領域的不勞而獲成為不可能，使交易變得困難。”這不禁讓人懷疑他是不是口頭說著“文在寅政府的房地產政策是最大的錯誤”卻要再次犯錯誤。 執政黨的總統預備候選人不是聲討現政權房地產政策失敗的人，而是應該負責的人。因為，作為龐大執政黨的一員，他們一直帶頭推進房地產相關立法。房地產問題目前仍在進行之中。他們有責任在黨內競選過程中痛感其責任，並立足於市場原理做出客觀判斷、提出對策。

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