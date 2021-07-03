因爲你要優先于你的工作. July. 03, 2021 07:12. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 發布正式員工聘用公告後，真正簽訂雇用合同時，拿出合同工文件的公司、通過閉路電視(CCTV)監視並指責業務態度的上司、在必須5分鍾內上完廁所的稅務法人工作時暈倒的高中3年級現場實習生……. 作者作爲勞務人員，羅列了工作場所的各種刁難行爲，對工作和人進行了省察。在飽受折磨、健康受到破壞的繁重的業務中呻吟著，爲什麽仍然不能離開工作崗位呢？作者分析說，這是因爲公司提供工資、歸屬感等很多東西，而且把工作和自己等同起來，把自己的事情都抛到腦後。擔心找不到其他工作也是原因之一。認爲一旦利用職權作威作福的人離開就能解決問題。但是作者卻一口咬定。作者指出，對這一切袖手旁觀的公司本身就是個問題。 遇到刁難不要怪自己，要提出異議。生病的話得去醫院治療。可以申請工傷的期限是從接受醫院治療之日起的3年。不要和胡言亂語的上司對視，不回答大聲喊叫的上司，不要因爲性別歧視的玩笑而笑，哪怕是小小的抗辯也是方法之一。 翻開書頁，就會仔細思考自己所在的組織是什麽，問題是什麽。雖然附錄了領取退休工資的方法、應對拖欠工資的方法等，但與其說是具體指南，不如說是包含對職場和人的關系、工作和人的價值的想法的隨筆。 作者囑咐道。不要忘記，過度勞動的最後是出現職業倦怠，在崩潰之前辭職是守護自己的事情。想法越是複雜，越能做出只把自己放在優先位置的最明智的選擇。如果是在這一瞬間還在苦惱的上班族，就會被認爲是強有力的直言不諱言。

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