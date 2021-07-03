C羅的Instagram追隨者突破3億韓元，單條貼文廣告單價18億韓元居首位. July. 03, 2021 07:12. by 金東昱 creating@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•尤文圖斯•照片)在Instagram廣告界成爲了最大手。在廣告單價中占據全體第一。 英國社交網絡服務(SNS)營銷企業Hopper HQ 2日公開“Instagram Rich List 2021”，表示C羅的Instagram賬戶的廣告單價爲160.4萬美元(約18.02億韓元)，排名第一。這意味著，要想通過C羅的Instagram賬號進行廣告，每件廣告需要支付18億韓元。 繼C羅之後，電影演員“巨石”德維恩•約翰遜(152.3萬美元•約17.28億韓元)、流行歌星愛莉安娜•格蘭德(151萬美元•約17.13億韓元)、模特凱莉•詹娜(149.4萬美元•約16.95億韓元)、流行歌星塞琳娜•戈麥斯(146.8萬美元•約16.65億韓元)等緊隨其後。在2017年開始實施的Instagram Rich List中，C羅登上總冠軍寶座尚屬首次。在體育選手中，C羅的競爭對手裏奧內爾•梅西以116.9萬美元(約13.26億韓元)排在第7位。內馬爾(巴黎聖日耳曼隊)以82.4萬美元(約9.34億韓元)排在第16位。 上月19日，C羅的Instagram粉絲人數首次突破3億人。2017年，C羅是體育選手中最早實現1億名粉絲的球員，去年1月，C羅還首次突破了2億名粉絲。

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