冒著生命危險逃離摩加迪沙的鮮活體現. July. 02, 2021 07:30. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 1991年，韓國政府爲加入聯合國，以會員國爲對象展開外交活動，索馬裏首都摩加迪沙爆發了至今仍在持續的內戰。在炮彈紛飛的戰場中央，有連通信都中斷、被孤立的韓國和北韓大使館的職員。將于28日上映的柳昇完導演的《摩加迪沙》講述了被困在陌生的索馬裏土地上的韓國大使館職員堵上性命的逃出記。影片原計劃去年夏天上映，但受到新冠病毒肺炎疫情的影響，今年夏天才遲遲來到電影院。 柳導演和飾演韓國駐索馬裏大使的金允石、飾演參贊的趙寅成、飾演朝鮮駐索馬裏大使的許俊浩等8名演員在1日的網絡制作報告會上講述了拍攝背後的故事。 柳導演在制作公司DexterStudios的提議下，執導這部電影。據說，雖然事件只是模模糊糊地知道，但拿到當時的記錄物後，一下子就被戲劇性的場面所吸引。“在逃離的過程中，韓國大使館保管的檔案丟失了很多。萬幸的是，當時索馬裏國營電視台幹部保管著職員們的逃生記。以這個記錄爲基礎，才得以具體體現內戰當時的情況。”(柳導演) 電影都是在摩洛哥索維拉拍攝的。在索馬裏被韓國政府指定爲禁止旅遊國家而無法前往的情況下，攝制團隊前往了最像摩加迪沙的地區，這個地方就是摩洛哥索維拉。 “從飛機上下來還要再走3個小時才能到達現場。去拍攝現場的時候很辛苦，但因爲是像天堂一樣美麗的空間，所以經常忘記拍攝中的痛苦瞬間。”(趙寅成) 據說，在長達3個月的拍攝期間，在陌生的土地上吃陌生的食物，有時候很不好過。幫助疲憊的後輩們的是在當地拍攝經驗豐富的許俊浩。 “一般進入當地拍攝第三周後，除了拍攝以外的生活都會慢慢感到辛苦。想一想作爲最年長的前輩能爲他們做的，就是騰出時間和一杯熱茶和他們聊天。”(許俊浩) 《摩加迪沙》不僅有異國風情的畫面，而且通過豪華的演員陣容也吸引了人們的視線。演員們的個性太強，彼此之間有沒有演技衝突的事情呢？ “沒有重疊的角色，都是個性很強的演員，所以感覺電影變得非常多樣化。和趙寅成、以及飾演朝鮮大使館參贊的具教換都是第一次合作，但所有人的樣子都很好地融入到了電影裏。”(金允石) “演技在動作戲上增加反應，變得豐富起來。和前輩們一起演戲後，只要對他們的動作做出反應，場面就會很順利地進行下去。現場非常舒適。”(趙寅成)

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