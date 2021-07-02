李在明宣布參選……應消除大眾迎合主義憂慮，表現出穩定感. July. 02, 2021 07:30. . 執政黨有力候選人、京畿道知事李在明昨天正式宣布參加總統選舉。在朴槿惠遭彈劾後的2017年，他作為城南市長參加了民主黨總統候選人競選，僅排名第三，卻表現出非凡的存在感。此次，他以更加龐大的身軀，為重新創建政權，第二次發布出師表。 李在明在通過社交媒體公開的視頻宣言中表示：“應該節製以特權和違規為基礎的強者的欲望，撫慰弱者的生活，以抑強扶弱的政治來開創大家一起好好生活的大同世界。”他還將韓國面臨的危機原因界定為不公平和兩極化，並表示將立刻開始推行強有力的經濟復興政策。這暗示了要推進比現在更強的“政府主導型”政策的意誌。 他的地位不能與4年前自稱“邊疆跳蚤”“邊疆將軍”的時代相比。數十名議員宣布支持他，並突破了親文（在寅）主流的競選延期論。他還是1300多萬人口京畿道的現任行政首長。現在，相比以“泥勺子非主流”出身、樹立反抗既得權的形象，更應該表現出作為國家最高領導人的穩定感和均衡感。而且，他有必要表明，是否保留京畿道知事的職務走完競選、其正當性是什麽。 他在競選即將開始之際，似乎克製對文在寅政府的各種政策進行評價。考慮到親文勢力，他可能是想先跨過“競選之河”再說。但是如果當選總統候選人，則會和文在寅政府完全差別化。從競選期間開始，如實地對曹國事態和現政府的房地產政策等進行評價才是正道。 過去對嫂子惡言相向的錄音文件爭論，是他的“阿喀琉斯之踵”。他昨天承認“確實曾惡言相向，實在難以克製”並道歉，但從國家最高領導人控製感情是重要品德的觀點來看，有必要進一步驗證。 在擔任城南市長和京畿道知事期間，他能夠提高全國的知名度，得益於他特有的“汽水說話法”和推進力等。但是京畿道知事的行政和國家運營是兩個不同層次的事情。基本收入問題等，曾擔任國務總理的黨內其他候選人也批評說這是大眾迎合主義政策。如果在不提出具體財源籌措方案的情況下，執意堅持這個政策，將無法得到合理選民的共識。執政黨內部也有言論稱，李在明最大的敵人就是他自己。也就是說，消除關於大眾迎合主義的擔憂是關鍵。

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