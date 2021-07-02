“在明啊，打起精神來吧……不想一輩子工人當到底”，李在明發布視頻出師表. July. 02, 2021 07:30. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 京畿道知事李在明1日上午7時30分通過優兔（YouTube）和社交網站等，發布了約14分鐘長的競選宣言視頻。2017年首次挑戰總統寶座時，李在明在過去工作過的工廠裏與母親一起舉行了出征儀式，這次他省略了支持者們參加的大規模參選宣言活動。 視頻先是李在明朗讀參選宣言的形象，後面則是由包括李在明過去模樣的黑白及彩色照片編輯而成。當天公開的照片中，還包括李在明在工廠工人、大學生、司法研修院時期寫下的筆記和日記。“在明啊，打起精神來吧”“一坐到書桌前就討厭學習。即使這樣，也不想一輩子工人當到底”等親筆題詞接連出現。 據悉，在新冠疫情的情況下，李在明方面考慮過要舉行與眾不同的出征儀式，最後決定選擇“視頻出師表”，直到公布前一天還對視頻進行了重新編輯。朝野候選人中只通過視頻宣布參選的只有李在明。 此外，利用社交媒體、將發布時間定在上午7點30分，都是針對李在明支持層進行的布局。李在明方面的相關人士表示：“為了能夠讓更多的市民通過智能手機接觸到視頻宣言，我們選擇了上班族的上班時間段。” 這與前檢察總長尹錫悅考慮到中年層的生活方式、選擇下午1時宣布參加競選，形成了對比。執政圈相關人士說：“省略正式出馬儀式，也有和兩天前在大規模人群中參加出征儀式的尹前總長截然不同的意圖。”

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