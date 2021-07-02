人均25萬韓元支援金，最早將于8月下旬發放. July. 02, 2021 07:31. by 周愛眞 jaj@donga.com. 最早將從8月下旬開始，向處于收入下遊圈80%的國民每人發放25萬韓元的“新冠相生國民支援金”。也就是說，4人家庭可獲得100萬韓元。受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)影響的小工商業者將從9月開始得到最高900萬韓元的支援。 1日，政府召開了由國務總理金富謙主持的國務會議，表決通過了史上最大規模的33萬億韓元規模的第二次追加更正預算(追更)。此次追加更正預算的核心是15.7萬億韓元規模的“新冠病毒受害支援3種套餐”。如果加上國民支援金和向低收入層每人追加10萬韓元的“消費+資金”，總規模將達到10.7萬億韓元。小工商業者希望恢複資金等受害支援金爲3.9萬億韓元，每人最多可以得到30萬韓元的相生消費支援金(信用卡CashBag)爲1.1萬億韓元。因爲還有高收入層獲得的CashBag，所以實際上是以全體國民爲對象的“現金支援套餐”。 具體的支付標准將于本月末以後公布。目前還不知道誰能得到支援，因此預計將出現混亂。在國會已經出現了可以修改支援對象的說法。 明年大選在即，政府開始大規模現金性支援，今年政府支出(604.7萬億韓元)曆史上首次超過了600萬億韓元。由于決定用追加更正預算償還國家債務2萬億韓元，再加上上調了今年的增長率預測值，因此，與國內生産總值(GDP)相比，國家債務比率將下降1.0個百分點，爲47.2%。

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