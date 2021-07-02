水原地方檢察廳起訴主導“金學義非法出境”的李光哲…後者已辭職. July. 02, 2021 07:31. by 柳沅模記者•朴孝睦記者 onemore@donga.com,tree624@donga.com. 總統民政秘書官李光哲(照片)因涉嫌在2019年坐陣指揮前法務部次官金學義的非法出境，于1日被移交審判。因檢察機關中層幹部人事調動，在2日金前次官相關調查組被解散的前一天，李秘書官突然被起訴。 水原地方檢察廳調查組(組長李廷燮•部長檢察官)表示，已經以涉嫌濫用職權妨礙權利行使爲由，對李秘書官進行了不拘留起訴。李秘書官在文在寅政府上台後的2017年5月，進入青瓦台擔任民政秘書官室高級行政官，晉升爲民政秘書官等，已經工作了4年零2個月。雖然此前他因青瓦台介入2018年蔚山市市長選舉等事件接受過檢察機關的調查，但被起訴尚屬首次。 檢察機關在起訴書中指出，李秘書官與法務部出入境外國人政策本部長車圭根、前大檢察廳曆史真相調查團檢察官李圭元一起，通過寫有假案號的出境申請書等以非法途徑讓金前次官出境。李秘書官在金前次官試圖出國當天即2019年3月22日，給李檢察官打電話說：“法務部、大檢察廳都已經批准了。讓他出境”，後又對車本部長說“李檢察官會聯系”，事實上主導了出境過程。青瓦台在李秘書官被起訴後只是表示“無可奉告”。

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