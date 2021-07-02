習近平：“誰妄想欺負中國，必將頭破血流”. July. 02, 2021 07:31. by 金祺容 kky@donga.com. 在7月1日中國共產黨成立100周年之際，中國國家主席習近平（照片）表示：“中華民族受欺淩的時代已經結束了。任何外來勢力妄想欺負我們，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！”他表示，“同臺灣實現祖國完全統一是新的義務”，如果美國等西方國家介入臺灣、香港等問題，將采取強硬應對。有人分析認為，這是對1月份上臺以後一直對中國施加強大壓力的美國拜登政府的一種宣戰。 習近平當天在北京天安門廣場的建黨100周年慶祝大會上表示，“中華民族是世界上偉大的民族，有著5000多年源遠流長的文明歷史，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。”“任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意誌、強大能力！”習近平身穿毛澤東在1949年宣布中華人民共和國建國的天安門城樓上時一模一樣的灰色中山服登場，他提出了“全面建設社會主義現代化強國”的第二個百年目標。他表示，既然實現了第一個百年目標——實現了“小康社會”，現在就要努力在國際社會上加強霸權國家的地位。 當天，最新銳隱形戰鬥機“殲20”等15架戰鬥機的編隊在廣場上空展示了象征中國共產黨100周年和7月1日的“100”“71”形狀的隊形，對外展示了武力。在廣場上準備的特別活動場所，7萬名遊客沒有戴口罩觀看了活動。這似乎是在炫耀中國的防疫成果。

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