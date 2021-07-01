陸軍邀請海外6•25參戰勇士舉行“非面對面報勳活動”. July. 01, 2021 07:23. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 陸軍30日舉行了向外國軍6.25參戰勇士表達感謝的“untact(非面對面)報勳活動”。當天的活動通過視頻連接了英國、法國、澳大利亞、泰國、比利時等5個國家的參戰勇士及其家人的住宅和駐在國大使館。 法國戰爭英雄拉爾夫•蒙克拉爾將軍的兒子羅朗(70歲)也參加了此次活動。蒙克拉爾將軍在第二次世界大戰中建立了赫赫戰功，並預編爲中將。此後，法國決定向6•25戰爭派兵後，他自降4個級別，以大隊長(中校)的身份參戰，並在砥平裏戰鬥中取得了巨大戰果。因參加6•25戰爭最大激戰之一的鐵原•金華地區戰鬥而于2016年獲得太極武功勳章的比利時參戰協會會長雷蒙•貝爾(84歲)也一同出席。 陸軍參謀總長南永信(音)表示：“今天大韓民國的自由和繁榮得益于參戰勇士們的崇高獻身。”陸軍計劃通過外交秘密文件郵袋，通過駐在國武官向參戰勇士們贈送感謝牌和傳統青瓷杯等紀念品。

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