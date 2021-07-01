除了口頭警告、囑托，政府已對房地產對策束手無策. July. 01, 2021 07:23. . 韓國政府接連發出房價下跌的危險警告。副總理洪楠基昨天在房地產市場評估相關部長會議上表示：“過度的杠桿（貸款）會起到住宅下行風險的作用。”他還表示：“不要盲目購買，請根據合理的判斷決定購房。”也就是說，洪楠基再次提到了韓國銀行22日在金融報告中警告的房價可能會下降的問題。 “2·4對策”出臺後一度停滯不前的房價在買賣和租賃中都顯示出了大幅上升的趨勢。首爾公寓的中位數價格突破了10億韓元，全國標準也接近5億韓元。目前已到了一房難求、不能再袖手旁觀的地步。因為供不應求，但對這樣的問題置之不理，即使提出警告和哀求能否穩住房價還是個疑問。 洪楠基表示：“除供應問題外，市場被投機行為所左右的情況也非常大。”他還表示，如果利率上調等導致流動性減少，房價將會穩定下來。這是一種過於安逸的看法。新冠疫情發生後，收入增加的需求者不少，購買需求擴散到年輕人，想要一套“像樣的”住宅的特定地區需求爆發。如果看不懂這樣的變化，也很難做出正確的應對。 房價上漲是全球性現象。4月份，美國房價呈現出34年來的最高上漲率，加拿大、英國、新西蘭等國的情況也很相似。在美國，出現了因新冠疫情囤購幽靜的郊外住宅的現象。據說，享受新冠疫情商機的新需求也不斷增加。住宅材料價格的上漲也對房價產生了影響。需求層擴大和看好某地在韓國也是一樣。在管理流動性的同時，需要采取各地區、各階層的供給對策。 但是，現政府執政以來，公寓批準量不斷減少。兩三年之後，入住的房屋量開始減少，甚至加重了租房難的問題。一味譴責投機行為的政府雖然承認供給不足，但供給對策仍未落實。在沒有與居民進行協商的情況下出臺的供給對策遭到了反對，計劃建房地區的供給也因為土地和住宅公社事件出現了問題。政府只是反復說請耐心等待。租房的平民們現在無處可去，還要讓他們等多久？ 雖然供給量減少，但出售房卻持續減少。目前的實際情況是，逃避交易稅，按住不動，以贈與代替買賣，而且因規章製度，甚至不願意租賃。不顧市場需求和供給而提出警告或哭訴的做法，不是負責任的政府應有的姿態。不僅要毫無差池地實施中長期供應對策，還要著手修改限製一邊倒的對策，讓市場上的交易立刻恢復活力。

한국어