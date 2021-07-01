東京新冠疫情又呈擴散趨勢，“無觀眾奧運會”的可能性再次增加. July. 01, 2021 07:24. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 最近，隨著日本東京的新冠病毒感染者數量呈增加趨勢，有人再次提出了“無觀眾奧運會”的可能性。由於擔心新冠病毒擴散，聖火傳遞也省略了道路行駛等，非常不順利。在這種情況下，日本國民對只註重“舉辦奧運會”的國際奧委會的不滿越來越大。 《每日新聞》30日報道說，正在考慮把目前在東京都宣布執行至7月11日的“防止蔓延等重點措施”再延長二周至四周的方案。一旦決定延期，7月23日開幕的東京奧運會也將在“重點措施期間”舉行。重點措施是比“緊急事態”低一個級別的措施，地方自治團體長可以要求減少流動人口，如縮短飯店營業時間、禁止提供酒等。《每日新聞》報道說：“政府內部越來越多的意見是，如果發布重點措施，就應該舉行‘無觀眾奧運會’。” 在此之前，日本政府、國際奧委會等在6月21日召開了五方會議，就東京奧運會各場比賽“在容納人數50%以內最多容納1萬名觀眾”入場達成了協議。但這只是向東京發布的重點措施按預定在7月11日結束的假設下做出的決定。如果因感染者增加發布緊急事態、重點措施等，將重新研究包括無觀眾在內的方案。 據《每日新聞》報道，日本首相菅義偉希望，即使宣布了重點措施，也希望能像日本國內體育比賽標準一樣，最多讓“5000名”觀眾入場。但是，厚生勞動省等方面強烈主張“只能不予以關註”，因此很難協調。 東京都6月29日宣布，取消7月7日到16日在公共道路上舉著奧運聖火奔跑的活動（島嶼地區除外）。因為他們認為，如果觀看聖火的人群聚集，可能導致新冠疫情擴散。對於7月17日至23日在東京舉行的聖火傳遞活動，決定在觀察感染情況後再做決定。 距離奧運會開幕還剩下不到一個月的時間，這種不確定的狀況仍在持續，指責的矛頭也指向了國際奧委會。《朝日新聞》30日指出：“國際奧委會委員被稱為‘奧運貴族’，依靠奧運會賽事的電視播映權和企業的贊助金過著很滋潤的生活。”奧委會理事們每天拿到900美元（約100萬韓元）的薪酬。為視察奧運會而於6月15日訪日的國際奧委會副主席約翰·科茨下榻在東京的五星酒店。 日本將投資1.6萬億日元（約16.3萬億韓元）舉辦東京奧運會。如果加上應對酷暑、警備等對策費用，總費用將增至約3萬億日元。如果以無觀眾形式舉辦比賽，因此消失的900億日元門票收入也要由日本負責。國際奧委會只需支付舉辦城市合約中規定的一定金額費用，而不支付追加費用。《朝日新聞》報道稱：“只要奧運會得以舉辦，國際奧委會就不會受到太大的損失，所有的負擔都將由日本來承擔，這樣的奧運會不僅會引起國民的不滿，而且和慶典的氛圍有很大的距離”。 據《朝日新聞》報道，國際奧委會6月初向日本方面咨詢了在記者會上需要註意的問題。日方回答說：“應該避免必須舉辦的說法，強調要製定全力以赴預防新冠感染的具體政策。”

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