優步“一半工作在辦公室，一半在家”. July. 01, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國車輛呼叫服務企業優步讓職員的一半工作時間在辦公室度過。 據美國經濟媒體CNBC上月29日報道，優步的首席人力官(CPO)尼基•克裏什納莫西在公司博客上發表文章，做出了上述表示。但是，在辦公室裏上班的日期可以根據各小組或勞動者的情況靈活決定。假設一周都到辦公室上班，那麽下周就可以在家工作。 優步還允許員工根據情況決定上班地點。不是像以前一樣到指定的辦公室上班，而是可以在被指定爲“團隊中心”的多個場所中選擇。優步回歸混合辦公室的計劃預計將從今年秋天開始。 全球性大流行病(Pandemic)之後，在美國引進在家工作和辦公室上班並行的混合系統的企業正在增加。音樂流媒體服務企業Spotify引進了“隨處可以工作”的模式。員工可以在辦公室上班和在家辦公兩種混合方式中挑選自己想要的。雲服務企業Salesforce也表示“朝九晚五(9-to-5)的工作模式已經死亡”，決定讓職員決定是否回歸辦公室。推特則允許職員們一輩子在家工作。

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