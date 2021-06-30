BTS《Butter》連續5周蟬聯公告牌單曲榜榜首，刷新紀錄. June. 30, 2021 07:21. by 林熙允記者 imi@donga.com. 來自韓國的世界級偶像男團防彈少年團的《Butter》在美國公告牌單曲排行榜上連續5周排名第一，刷新了自身紀錄。據Billboard 28日(當地時間)報道，在進入該排行榜的同時一舉登頂的歌曲(所謂的Hot Shot出道)共有54首。其中，包括《Butter》在內，連續5周占據第一位的歌曲只有11首。不是個人而是組合出的歌曲中，Hot Shot出道後比《Butter》更長時間占據榜首的歌曲只有1995年瑪麗亞•凱莉和Boyz II Men一起演唱的《One Sweet Day》(16周連續1位)。 上周，《Butter》已經打破了3周內占據第一位的防彈少年團的首張英文單曲《Dynamite》和1963年作爲亞洲歌手首次連續3周登上冠軍寶座的日本歌手坂本九的《Sukiyaki》的記錄。防彈少年團成員們在社交網絡服務(SNS)和粉絲社區平台上發表感想稱，“5周既害怕又高興……我愛你們，阿米(SUGA)。”預計《Butter》的奔馳還將持續一段時間。因爲《Butter》不是以數碼音源的形式，而是以CD的形式于7月9日上市。CD中除了《Butter》，還將收錄英國流行歌手埃德•希蘭參與的新曲。

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