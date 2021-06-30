國産遊戲《黑色沙漠移動版》獲准在中國提供服務. June. 30, 2021 07:21. by 李建赫 gun@donga.com. 韓國國內遊戲公司PearlAbyss的手機遊戲《黑色沙漠》(英文名稱：《Black Desert》)得到了中國政府發放的“版號(中國國內遊戲服務許可)”。 據PearlAbyss 29日報道，中國國家新聞出版署28日通過其官網公布了大型多人在線角色扮演遊戲(MMORPG)《黑色沙漠移動版》的版號發放情況。《黑色沙漠移動版》是PearlAbyss的人氣電腦遊戲《黑色沙漠》開發的手機遊戲。2018年首次在韓國提供服務，之後出口到日本、美國、俄羅斯、中國台灣等國家及地區，目前在150多個國家及地區以12種語言提供服務。 2019年3月，PearlAbyss與騰訊投資的中國當地流通企業iDreamsky簽訂合同，著手准備《黑色沙漠移動版》進軍中國市場。但隨著韓中矛盾持續不斷，中國政府非正式地阻止韓國遊戲的流通，版號發放被推遲了2年多。PearlAbyss方面表示：“中國(內地)服務時間尚未確定。計劃經過本地化作業等充分准備後提供服務。”在《黑色沙漠移動版》版號發放消息傳出後，PearlAbyss股價比前一個交易日上漲了27.79%，顯示出了強勢。 中國政府自2017年因薩德(THAAD•末段高空區域防禦系統)矛盾後，一直限制韓國遊戲等內容的流通。去年12月，Com2us的《Summoners War》時隔3年零9個月重新獲得了版號，今年2月獨立遊戲公司Handmade的《Rooms》也成功獲得了版號。但分析人士認爲，發行版號依然緩慢，再加上中國政府最近引入事前審查是否符合社會主義思想的“遊戲審查打分制”等，很難進入中國市場。

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