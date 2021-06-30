白宮：“拜登不參加東京奧運會，將派美國代表團參加”. June. 30, 2021 07:21. by 東京=常駐記者 朴亨俊、華盛頓=常駐記者 李正恩 lovesong@donga.com、lightee@donga.com. 美國白宮當地時間28日表示：“美國總統拜登不會參加7月23日開幕的東京奧運會。”這可能是考慮到距離開幕還剩不到一個月的情況下，東京的新冠疫情狀況日益惡化而做出的決定。 白宮發言人簡·普薩基28日在記者會上表示：“雖然拜登總統沒有出席的計劃，但是他會為選手們加油，我們將派美國代表團參加。”美國媒體報道說，拜登政府目前正在討論派總統夫人吉爾女士代為前往的方案。2012年英國倫敦夏季奧運會時，時任美國總統奧巴馬的夫人米歇爾女士也在沒有丈夫的情況下參加了奧運會。 據美國政治媒體《政治報》報道，世界公共衛生專家們對日本主辦有可能成為新冠疫情“超級傳播者”的活動表示了憂慮。日本的疫苗接種率目前僅為9%，這也被認為是一個不穩定因素。特別是，參加東京奧運會的部分選手擔心血栓等各種疫苗的副作用對比賽造成不利影響，拒絕接種新冠疫苗。參加奧運會的選手接種疫苗並不是義務事項。 28日，東京新確診病例為317人，連續9天超過上周同一日的確診病例數，出現了疫情再次擴散的征兆。這主要是因為隨著日本政府21日解除向東京發布的緊急事態，人們的移動也有所增加。據東京都統計，東京繁華街道的人流在緊急事態解除之前已連續5周呈現出增加趨勢，緊急事態解除後的三天裏，夜間移動人口增加了7.1%，白天移動人口增加了1.3%。 據日本廣播協會（NHK）28日報道，親韓派議員、日韓議員聯盟會長額賀福誌郎（77歲）也感染了新冠病毒。額賀福誌郎20日接種了輝瑞疫苗，但沒能避免感染。包括他在內，被感染的國會議員共有15人。 東京都醫師會會長尾崎治夫29日對《朝日新聞》表示憂慮稱：“考慮到人流、變異病毒的影響等因素，今後東京都沒有感染者減少的因素，考慮到迄今為止的東京都感染趨勢，奧運會期間出現感染大潮不可避免。”如果感染擴散趨勢持續，敦促舉辦“無觀眾奧運會”的輿論也會增加。

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