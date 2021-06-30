“要增加公開招聘”與“要創造錄用環境”，走兩條平行線的雇傭部長和財界的看法. June. 30, 2021 07:22. . 韓國政府開始要求經濟界擴大定期公開招聘。28日，韓國雇傭勞動部長安庚德在與韓國30大企業首席人事官（CHO）舉行的座談會上表示：“因（公開招聘規模減少導致）招聘規模變小，青年們抱怨如果沒有經歷就很難就業。”對此，經濟界反駁說，首先要營造多錄用人才的環境。意思是說，在雇傭市場僵化的情況下，所引進的製度都會使經營活動面臨困境。政府和財界的立場平行而行的情況下，沒能及時就業的青年們正面臨著長期失業。 隨著大企業紛紛廢除公開招聘製度，五大集團中進行公開招聘的只有三星集團。今年500強企業招聘中，公開招聘所占比重只有39%。這是由於新冠疫情等導致經營的不確定性增加，只增加臨時聘用和有經驗聘用的結果。韓國經營者總協會會長孫京植當天表示：“要想創造工作崗位，先進化勞資關系和提高勞動市場靈活性等非常重要。”這意味著如果不解決雇傭市場的結構性問題，即使經濟恢復也很難進行大規模公開招聘。 在韓國，一旦錄用一名職員，事實上就不可能解雇，而且由於年功序列的原因，成果評價和提拔人事也非易事。現代汽車工會等方面甚至要求將法定退休年齡延長到64周歲。根據經營條件調配員工也不容易。一名與會者表示：“每個人到辭職為止都要負擔數十億韓元的人工費，怎麽能進行大規模公開招聘？” 也有人指出，缺乏可錄用的人才。求職網站“招人”以487家企業為對象，就上半年招聘結果進行了調查。結果顯示，68.7%的企業未能招到預期人數。也就是說沒有合適的應聘者，而且信息技術領域的招聘難現象非常嚴重。盡管如此，計算機等信息技術相關大學的招生名額卻被已40年之久的《首都圈整備計劃法》束縛。 當天的座談會是政府為聽取企業的困難而舉行的。當天，企業界要求完善每周52小時工作製、重大災害處罰法、修改工會法等。但據悉，雇傭部對此表示為難。不顧舉行座談會的目的，只囑咐更改雇用方式，企業怎麽可能接受？政府一方面以反企業的規製加大招聘難度，另一方面卻要求擴大公開招聘，可謂是前後矛盾。政府要仔細觀察僵硬的雇傭結構，企業要確保未來人才，都必须增加青年雇傭。

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