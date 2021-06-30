尹錫悅：“要阻止腐敗無能勢力對國民的掠奪……一定要實現政權交替”. June. 30, 2021 07:22. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. “應該阻止腐敗無能勢力延長掌權時間和對國民的掠奪。我們將團結所有渴望政權更叠的人的力量，切實做到這一點。” 29日，前檢察總長尹錫悅打破辭任總長後118天的“潛行”，正式宣布挑戰總統寶座，連續使用了堅決的表情和高強度的表達方式，對文在寅政府提出了強烈的批評。尹錫悅稱，“與政權的利害關系糾纏在一起的少數利權壟斷使權力私有化”，矛頭直指現政府的核心勢力“586運動圈”，將“政權交替”視為最高目標，提出把“恢復公正和常識”作為藍圖。 ○ 尹錫悅：“無道的政權形態……是獨裁和專製” 尹錫悅當天在首爾市瑞草區梅軒尹奉吉紀念館舉行的宣布參加總統選舉記者會上，一半左右的時間都用於批評“收入主導增長”“房地產政策”“檢察機關改革”“脫離核電站”等政府核心政策。他表示：“無視經濟常識的收入主導增長、與市場為敵的住宅政策、無視法律埋葬世界一流技術的擺脫核電站政策、接近買選票的大眾迎合主義政策，使無數青年、私營業者、中小企業家和低工資勞動者飽受痛苦。”他還表示，“由於政府負債劇增，連像樣的工作都找不到的青年一代背負了龐大的未來負債。青年們的挫折正在把大韓民國逼向了人口懸崖”，以此來刺激二三十歲一代的選票心理。 他還表示：“將國民分為你我兩派，無視常識、公正和法治，使國家的根基崩潰，國民陷入挫折和憤怒之中。政權不僅將權力私有化，還企圖延長掌權時間，繼續掠奪國民。他們構建了責任意識和倫理意識缺失的食物鏈。”他還表示：“他們想要從韓國憲法的根基自由民主中刪除‘自由’。沒有自由的民主不是真正的民主，而是獨裁和專製。我們不能對此坐視不理。所有國民和勢力必須齊心協力，實現政權更替。” 尹錫悅通過當天的記者會明確表示，自己挑戰總統寶座的最大原因“是對文在寅政府失政進行審判和實現政權交替。”這似乎是為了滿足“反文（在寅）勢力”更叠政權的熱望，同時也意識到了辭退檢察總長一職直接參加大選的政治性爭議。 〇 “技術革命出自可預見的法治” 尹錫悅在記者會上8次使用“常識”一詞，22次使用“自由”一詞，同時還提出了國家觀和未來藍圖。他表示：“為了克服新技術革命時代的挑戰，必須對科學技術和經濟社會製度進行革新。革新來自自由創新的思考、自主的氛圍、公平的機會和補償，以及可預測的法治。” 尹錫悅針對政府的對美、對華外交表示：“在國際社會，韓國應明確自己基於文明國家普遍價值的立場。要展現大韓民國是什麽樣的國家的堅定認同感，給敵人和朋友、合作者和競爭者可預測性。”對於陷入僵局的韓日關系，他指出：“外交應該立足於實用主義、實事求是、現實主義，高唱理念性的偏頗的竹槍歌，到了今天這種地步。” 他還就住宅政策批評說：“應該全面重新討論綜合房地產稅。綜合房地產稅輿論不好，所以只會打擊最富裕階層，大家不要擔心。”就有關福利和增長的問題，他表示：“希望把重點放在可持續發展上。”

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