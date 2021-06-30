成爲KLPGA初期“大勢”的朴民智將挑戰三連勝. June. 30, 2021 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 平複一口氣後，她又開始尋獵冠軍獎杯。 正在成爲2021賽季韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽初期(上半賽季)“大勢”的朴民智(23歲•NH投資證券•照片)將在下月2日開幕的麥考爾•莫納公園公開賽上挑戰本賽季第6個冠軍。以自身的參賽大賽爲基准，她將向連續3場比賽的冠軍發起衝擊。本月在Celltrion女王大師賽、韓國女子公開賽上接連捧起冠軍獎杯的朴民智沒有參加上周的BC信用卡•韓國經濟新聞女子杯，而是休息了一段時間。總獎金爲8億韓元的此次大賽將在江原平昌Birch Hill高爾夫俱樂部進行，本次比賽共設三輪。 朴民智在本賽季的11場大賽(以出戰爲准，9場)中收獲了5場勝利，她正在挑戰2007年申智愛(33歲)創下的巡回賽賽季最多勝(9勝)紀錄。當時，申智愛也在賽季前第11站比賽拿下了5場勝利，並在第12站比賽中取得了第6勝。 目前以9.48億韓元位居巡回賽獎金榜榜首的朴民智將通過本次大賽挑戰10億韓元獎金高地。單賽季最多獎金記錄是2016賽季朴城炫(28歲)創下的13.3309億韓元。她決心找回上周讓給張哈娜(29歲)的大賞積分領先位置。領先朴民智(333分)2分的張哈娜(335分)將不參加本次大賽。最近三周連續獲得亞軍的朴賢京(21歲)等被認爲是主要競爭對手。

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