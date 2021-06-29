崔志萬擊出本賽季第3支逆轉3分炮，大谷翔平擊出第25記本壘打. June. 29, 2021 07:20. by 黃奎引 kini@donga.com. 崔志萬(坦帕灣魔鬼魚隊)擊出了本賽季第3記本壘打。 28日，在美國職棒大聯盟(MLB)主場比賽中，崔志萬在本隊以1比2落後于洛杉矶天使隊的第6回局下半局，在1人出局1、3壘有人的情況下，擊出了4比2領先的逆轉3分本壘打。但是坦帕灣隊最終以4比6負于天使隊。作爲天使隊指定擊球手出場的大谷翔平在第9局擊出1分本壘打，取得了本賽季第25個本壘打，並登上了美國聯盟本壘打榜單獨第2的位置。 在芝加哥白襪隊主場保證率球場(Guaranteed Rate Field)，出現了MLB事務局管制違規投球以來的首次揭發事例。客隊西雅圖水手隊投手赫克特•聖地亞哥在第5局1人出局滿壘的情況下，在降板的過程中被發現手套上有異物。如果追加調查結果確認使用了異物，聖地亞哥將被處以停賽10場的嚴厲處罰。 另外，在管制開始之前，被懷疑使用異物的蓋瑞特•科爾(紐約洋基隊)當天也展現出了低迷的投球內容。在與波士頓紅襪隊的客場比賽中，首發上場的科爾在5局內被擊出8個被安打(3個本壘打)失6分，慘遭失敗。截止到5月，科爾的平均失分爲1.91，但進入本月後已降至4.65。最終，波士頓紅襪隊以9比2獲勝，贏得了主場3連勝。。

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