奉恩寺寺廟飲食大衆化研究所開館. June. 29, 2021 07:20. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 首爾江南區奉恩寺最近開設了寺廟飲食文化研究所，並任命于寬(音)大師爲所長。研究所設在寺廟內的尋劍堂。 奉恩寺爲了宣傳寺廟飲食，一直致力于舉辦著名廚師參加的寺廟飲食盒飯比賽等。今後將通過研究所介紹在家中也能輕易接觸到寺廟飲食的烹饪方法，並開發菜單。 住持圓明大師說：“奉恩寺帶頭研究寺廟飲食並走向大衆化，爲此成立了研究所”，“將開發並推廣符合對健康飲食很感興趣的現代人口味的寺廟飲食。”領導摩诃衍寺廟飲食文化院的于寬大師作爲韓國佛教文化事業團寺廟飲食教材編纂委員和寺廟飲食專門委員活動，向世界各國介紹了寺廟飲食。著書《飽含手藝的寺廟飲食》、《寺廟飲食菩提一味》還出版了英文版。于寬大師表示：“寺廟飲食文化研究所將聚焦寺廟飲食大衆化，同時爲了與收益挂鈎，將一同進行思考和研究。”

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