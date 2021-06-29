不鼓勵企業擴大招聘，經濟政策新增15萬個“零工”崗位. June. 29, 2021 07:20. . 文在寅總統昨天召開了擴大經濟部長會議，聽取了經濟副總理洪楠基等關於“下半年經濟政策方向”的報告。報告大舉包括通過放寬財政政策增加“稅金就業崗位”、使用信用卡等促進消費的內容。總統表示，“下半年經濟的首要目標是創造工作崗位，縮小差距，徹底克服危機”，並囑咐迅速推進第二次補充預算的編製工作。 政府決定投入第二次補充預算，包括人工智能、軟件領域的2萬至3萬個青年就業崗位在內，將追加創造15萬個以上的就業崗位。加上當初正式預算中包含的104.2萬個就業崗位和3月份第一次補充預算的25.5萬個就業崗位，今年政府將投入144.7萬個就業崗位。據說，還將為青年層提供大學街、臨站地段低廉的租賃住宅5000套，並在7月份之內推出針對青年層的優惠金融商品。為安慰二三十歲一代，政府動員了稅金、工作崗位、居住支援等所有政策資源。 向在本應踏入社會的時候遭遇新冠疫情而未能邁出第一步的青年們提供就業機會，是非常重要的事情。但是，由於這些只是對資歷沒有幫助的單純業務，今年預定的60萬個以上青年工作崗位中，有相當一部分遭到青年層的排斥，在這種情況下，進一步增加數字，很有可能會浪費財政。 如果想增加青年層想要的工作崗位，就要創造大企業增加國內投資、私營業者雇傭員工的條件。但政府此次對半導體、電池、疫苗三大“國家戰略事業”的研發和設備投資的支援遠不及美國等國家。在對“回頭企業”的支援方案中，重返首都地區的企業被排除在外。 下半年韓國經濟反而有很多事情在排著隊，會減少年輕人的就業機會。不顧中小企業和風險投資企業的反對，從下個月開始對5~49人的企業擴大實施每周52小時工作製，這將增加企業的困難，對雇傭產生不利影響的可能性很大。由於兩大勞總要求的最低薪水是超過1萬韓元，因此私營業者連必要的人力也不雇用，正在密切關註狀況。如果政府不傾聽企業的呼籲，即使投入再多的稅金，也不能輕易創造出青年們希望的工作崗位。

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