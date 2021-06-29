無準備的戰爭. June. 29, 2021 07:21. . 1950年6月25日早晨。當時，開城還是大韓民國的土地。駐紮在開城的部隊是第1師第12團。開戰時最先受到攻擊的城市是開城。朝鮮軍第1師團和第6師團負責開城方面的攻擊，試圖向開城市內進軍的部隊是第6師團。朝鮮軍6師團是美軍和韓國軍隊指揮官認為在6·25戰爭中最有能力的朝鮮軍隊。 第6師先頭部隊接近開城時，在松嶽山腳下展開了第一次交戰。當時，第12團與其他部隊一樣，三分之一的官兵因休假不在部隊。即使當時國軍處於正常狀態，也由於兵力不足，防禦範圍過於廣闊。這自然導致防禦力松懈。在如此脆弱的戰線上，連坦克打頭的朝鮮軍最精銳師來襲，韓國軍隊很難正常抵抗。當朝鮮軍隊開始進攻的報告到達首爾時，司令部已經判斷開城已經失守了。 雖然在戰鬥力上處於壓倒性劣勢，但瞬間爆發的開城失守還有另一個秘密事件。前一天，朝鮮軍隊偽裝成國軍，已經潛入開城市內。他們在開城市內一所小學的運動場上露營，並於淩晨試圖進入市內。據說，進攻剛剛開始，朝鮮列車抵達了開城火車站，當時前來車站的美軍顧問看到列車上湧出了全副武裝的朝鮮軍人。在這種情況下，第12團沒有被殲滅，至少一部分人逃離了開城，這真是奇跡。但是，即使當天開城的第12團以完整編製狀態做好了萬全準備，也無法推遲開城淪陷的時間。 兵力，武器，軍費。這些數據只是供參考的。如果戰爭由數字決定，就沒有必要開設戰爭史這一科目。

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