尹錫悅29日宣布參加總統競選，參選宣言將包括“正義、公正、常識”. June. 29, 2021 07:20. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. 據悉，前檢察總長尹錫悅29日將宣布參加總統競選，參選宣言中將包括強調政權更替必要性的內容和“正義”“公正”“常識”“自由民主主義”“憲法精神和法治體系”等主要關鍵詞。尹錫悅3月4日為反對執政黨的所謂“完全剝奪檢察機關調查權”立法而辭職，如今打破持續118天的潛行，公開宣布參與大選。 尹錫悅將於29日下午1時在首爾市瑞草區良才洞梅軒尹奉吉義士紀念館舉行名為“尹錫悅對國民講話的場合”的記者會，並宣讀長約15分鐘左右、包含其政治願景的競選宣言。據悉，宣言長達4、5頁A4紙。 權性東、尹漢洪、劉相凡、李鐘培、尹柱卿等20多名國民力量黨議員也將參加記者會。尹錫悅方面解釋說：“在擔任檢察總長期間經歷的法治和公正的價值被毀損的過程將融入宣言之中。” 尹錫悅在宣讀宣言後，將進行40多分鐘的“即問即答”。尹錫悅在現場當場接受記者提問並回答，似乎是為了平息最近浮出水面的“傳言政治”爭議。尹錫悅方面表示：“尹錫悅不會表現出經過整頓、幹練的現有政界人士的面貌，而是會運用自己灑脫的說話方式。”

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