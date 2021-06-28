觀看電視的人增加，三星期待QLED電視銷量突破1000萬台. June. 28, 2021 09:05. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子量子點發光二極管(QLED)電視僅今年上半年(1 ~ 6月)就售出400萬台以上，正在接近曆史上首次年銷量突破1000萬台的記錄。去年全年的銷量爲779萬台。 27日，電子業界相關人士表示：“2021年款新産品Neo QLED與去年主力新産品相比，在國內市場的銷售速度快了一倍以上。照此下去，QLED電視的年銷量有望順利達到1000萬台。”2017年上市的QLED電視截至今年6月累計銷量超過2000萬台。 有分析認爲，QLED電視的人氣是因爲新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致電視機在家庭消費中所占的比重增大。再加上“Pent-up(被壓抑的消費爆發的現象)”效果，購買QLED電視這樣的高端産品的顧客正在增加。部分電視制造商因半導體不足、原材料價格上漲等原因，面臨供應不足、出廠價上漲等不少困難，但三星電子通過供應鏈管理能力圓滿應對，這也是人氣因素之一。 三星電子期待今年下半年(7~12月)也實現QLED電視的增長。因爲在高端電視需求持續的情況下，確認國內成功可能性的Neo QLED的全球銷售將在下半年正式啓動。 Neo QLED的特點是，采用了現有LED元件的40分之1大小的“量子迷你(mini)LED”，提高了畫質，並通過僅通過畫面就填滿前部的無限設計提高了投入感。3月初上市僅一個多月，在韓國國內的銷量就突破了1萬台。每4台銷售産品中就有3台是75英寸以上的大小，主導著自新冠疫情以後逐漸清晰的大型化、高級化的潮流。三星電子第二季度(4 ~ 6月)將銷售國家擴大到泰國、印度尼西亞等東南亞及大洋洲市場。 據全球市場調查企業Omnia等透露，今年QLED電視市場在三星電子的主導下，隨著中國TCL、小米等的加入，預計年銷量將達到1200萬台。截至第一季度(1 ~ 3月)，在全球市場上QLED電視共售出268萬台，與去年同期(154萬台)相比增長了74.3%。其中，三星電子的産品約達201萬台(約75%)。電子業界相關人士表示：“QLED正在成爲全球電視機市場的主流，因此，全球電視機企業也很有可能擴大應用量子點的産品生産線。”

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